Calciomercato Roma, il deficit frena le trattative dei giallorossi: nell’era della proprietà americana la situazione non era stata mai così grave

Una situazione mai così grave. Tuttosport in edicola oggi parla della situazione dei giallorossi: la Roma, durante l’era americana, non aveva mai fatto così male in campionato.

Il deficit crea problemi anche in chiave mercato: bisognerà tentare soltanto i colpi a parametro zero come Vertonghen. Non sarà però semplice risolvere una siutazione che si sta complicando ora dopo ora.