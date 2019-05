Roma, il no di Conte riapre i giochi: tutti i nomi per la panchina 

Il no di Antonio Conte, ha riaperto i giochi per la panchina della Roma: ecco tutti i nomi della lista giallorossa

Dopo l’intervista di quest’oggi rilasciata dalla Gazzetta dello Sport in cui Antonio Conte ha di fatto chiuso le porte ad un futuro alla Roma, si sono riaperti i giochi per la panchina giallorossa. A questo punto, la dirigenza della Roma si sta muovendo per trovare un sostituto all’altezza. Diversi sono i nomi al vaglio, a partire da Sarri. Il ct del Chelsea sta pian piano riacquistando la fiducia della dirigenza dopo i risultati in Europa League e la Champions riconquistata, tuttavia pare insanabile lo scontro con i tifosi e i giocatori. È per tale motivo che il tecnico ex Napoli potrebbe accettare la sfida sulla panchina della Roma. In caso di addio, i giallorossi sarebbero i primi ad offrigli un contratto.

Il secondo nome è quello di Gasperini. I suoi risultati con l’Atalanta sono sotto gli occhi di tutti e sembra esser giunto il momento per il decisivo salto di qualità per il tecnico ex Genoa. Gasperini, dopo aver allenato l’Inter, potrebbe esser dunque pronto per ritornare in una grande squadra. Se tuttavia i bergamaschi dovessero entrare in Champions, è molto probabile che resti a Bergamo per un’altra stagione da protagonista.

Il terzo nome è quello di Mourinho. Il portoghese cerca una squadra, ma vorrebbe un club pronto a vincere subito alla Paris Saint-Germain. Ultimamente gira però voce di un interessamento del Celtic. Difficile portare lo Special One nella capitale, ma se dovesse esser sarebbe un grande colpo.

Il quarto nome è quello di Gattuso. Il tecnico lascerà il Milan a fine stagione anche in caso di qualificazione alla Champions. Tuttavia la Roma prenderebbe in considerazione Gattuso solamente come quarta scelta.

Infine, e forse attualmente più plausibile, è la pista che porta alla riconferma di Ranieri sulla panchina giallorossa.