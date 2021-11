Roma, c’è la firma di Darboe: i dettagli

La Roma blinda uno dei suoi gioielli: si tratta di Ebrima Darboe: il classe 2001 ha firmato il rinnovo con i giallorossi

Impazza il mercato della Roma in questi giorni. Dopo le recenti dichiarazioni di Mourinho, la società si sta muovendo. In entrate piacciono Dalot e Berszinsky, mentre in uscita pare esserci Reynolds.

La Roma, però, guarda anche al futuro e blinda uno dei suoi gioielli. Parliamo di Ebrima Darboe, che come riporta Il Tempo, avrebbe firmato il rinnovo di contratto con il club capitolino. Il nuovo accordo durerà fino al 2026.