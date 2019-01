Calciomercato Roma, sfuma Munir: accordo Siviglia-Barcellona – FOTO

L’attaccante Munir El Haddadi non andrà alla Roma: il marocchino giocherà con il Siviglia, trovato l’accordo con il Barcellona.

La Roma aveva fiutato l’affare Munir, ma l’attaccante marocchino non approderà in Italia. Il Siviglia, dopo che il giocatore è stato messo fuori rosa dal club blaugrana, ha infatti annunciato il raggiungimento di un accordo con i catalani. «Il Siviglia e il Barcellona – si legge nel comunicato ufficiale degli andalusi – hanno raggiunto un principio di accordo per il trasferimento di Munir El Haddadi al club di Nervión, in virtù del quale l’attaccante ha sostenuto e superato le visite mediche e ha firmato il contratto con la società andalusa».

Il Barcellona precisa che il Siviglia pagherà un milione e 50 mila euro per il trasferimento del classe 1995. Per la punta, per la quale sfuma dunque al momento l’ipotesi di un passaggio in Serie A, quella con il Siviglia sarà la quarta esperienza diversa nella Liga spagnola. Oltre che con la maglia blaugrana, nelle cui giovanili è cresciuto, il marocchino ha infatti giocato in prestito anche con Valencia e Deportivo Alavés.

MUNIR FUORI ROSA AL BARCELLONA: SFIDA ROMA-SIVIGLIA