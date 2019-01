Calciomercato Roma, occasione Munir El Haddadi per l’attacco: fuori rosa al Barcellona, il talento blaugrana piace anche al Siviglia

Munir El Haddadi è sempre più vicino all’addio al Barcellona. Trattenuto in estate dalla dirigenza blaugrana, l’attaccante non sta trovando spazio alla corte di Ernesto Valverde e sarebbe anche finito fuori rosa secondo il suo agente Francisco Valdivieso: «Dopo aver comunicato alla società di non voler rinnovare, l’allenatore gli ha detto che avrebbe dovuto dare spazio agli altri calciatori della panchina e della cantera. Gli ha detto anche che non sarà più convocato finchè non rinnoverà il contratto».

E non mancano le squadre interessato al classe 1995, con la Roma pronta a lanciare l’assalto già nella sessione di gennaio: un’opzione complicata secondo quanto riporta la stampa spagnola. Monchi fiuta l’affare, ma deve fare i conti con la concorrenza: secondo quanto rivela As, lo spagnolo piace molto al Siviglia.