Calciomercato Roma: Verde all’ Aek Atene, trovato l’accordo

Roma e Aek Atene hanno trovato l’accordo per la cessione di Daniele Verde: il giocatore atteso in Grecia per le visite mediche

Daniele Verde è pronto a lasciare Roma e imbarcarsi per una nuova avventura. L’attaccante classe 1996 infatti si trasferisce a titolo definitivo in Grecia all‘Aek Atene.

Come informa Gianluca di Marzio è stato raggiunto l’accordo tra il club greco e la Roma, che riceverà dalla cessione un milione di euro più il 30% sulla futura rivendita. Giovedì le visite mediche, dopodiché il giocatore firmerà il nuovo contratto e si aggregherà alla squadra.