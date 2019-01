È stato raggiunto un accordo fra la Sampdoria e il Southampton per il ritorno a Genova di Manolo Gabbiadini.

Marco Giampaolo avrà il suo rinforzo in attacco: secondo quanto riporta “Sky Sport”, è fatta infatti per il ritorno alla Sampdoria di Manolo Gabbiadini. Il club blucerchiato e il Southampton hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del giocatore con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. I Saints incasseranno 3 millioni di euro per il prestito più 9 milioni per il riscatto del cartellino, per un totale di 12 milioni. Il pagamento della somma dovuta al club inglese sarà dilazionato in 3 anni.

Per quanto riguarda il giocatore, Gabbiadini firmerà un contratto fino al 2022 e guadagnerà un milione e mezzo a stagione comprensivi di bonus. Fra questi ultimi ne è stato previsto anche uno da 250 mila euro in caso di qualificazione della Sampdoria alla prossima Champions League. Gabbiadini arriva in Italia già domani e sosterrà venerdì le visite mediche, prima di firmare il suo contratto. Decisivo per il buon esito dell’operazione l’operato dell’agente Silvio Pagliari, che ha consentito che le pretese del Southampton si abbassassero da 16 a 12 milioni complessivi. Per il ritorno di Gabbiadini alla Sampdoria manca ormai soltanto l’ufficialità.

