Calciomercato Sampdoria, vicino il ritorno di Gabbiadini

La Sampdoria è sempre più vicina al colpo in attacco: l’obiettivo è Manolo Gabbiadini, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto.

Si avvicina il rinforzo in attacco per la Sampdoria: secondo quanto riferisce “Sky Sport”, infatti, i blucerchiati stanno per mettere a segno il colpo Manolo Gabbiadini. L’attaccante, che ha già indossato la maglia blucerchiata per 2 stagioni, dal 2013 al 2015, arriverà a Genova dal Southampton con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La grande novità, rispetto a quanto emerso in un primo momento, è che l’arrivo della punta non comporterà l’addio di uno fra Defrel e Caprari.

Perché l’operazione si sblocchi definitivamente, tuttavia, la Sampdoria aspetta che si concretizzi la cessione del polacco Kownacki, per il quale si tratta soprattutto con i tedeschi del Fortuna Dusseldorf. Quando la partenza di quest’ultimo sarà ufficiale, la Sampdoria piazzerà l’affondo decisivo per Gabbiadini, riportandolo in blucerchiato. Nella precedente esperienza a Genova, il giocatore bergamasco aveva collezionato 50 presenze e 19 gol in tutte le competizioni.

