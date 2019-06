Calciomercato Sassuolo: a centrocampo può arrivare Traorè

Dalla prossima stagione Traorè potrebbe giocare al Sassuolo. Il centrocampista dell’Empoli dovrebbe tornare in Serie A con i neroverdi

In questa stagione Traorè si è messo in mostra con l’Empoli, mostrandosi un ottimo prospetto per il futuro. Il giovane centrocampista è vicinissimo alla Juve, ma il suo immediato futuro potrebbe essere al Sassuolo.

Come anticipato qualche giorno fa da Radio Bianconera e confermato oggi da Alfredo Pedullà, la Juve avrebbe trovato l’accordo per l’acquisto del centrocampista dall’Empoli. Il giocatore, come già detto, potrebbe giocare in neroverde la prossima stagione, per crescere ancora di più e farsi trovare pronto per l’esperienza in bianconero.