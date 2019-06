Calciomercato Sassuolo, De Zerbi: «Caprari? Mi piace» – VIDEO

Calciomercato Sassuolo, De Zerbi dà le indicazioni sul mercato: «Caprari mi è sempre piaciuto. Stiamo seguendo diverse strade»

Roberto De Zerbi ha giurato amore al Sassuolo. Accantonate le ipotesi che lo volevano alla Roma, come anche lui stesso ha ammesso, è arrivato il rinnovo di contratto. Si è scelta la continuità del lavoro: il tecnico avrà adesso tutto il tempo per preparare al meglio la stagione che verrà per ripetere la cavalcata verso la salvezza e, chissà, puntare verso qualcos’altro.

Il mercato sarà importante in quest’ottica. Lo stesso mister ha dipinto il profilo di giocatore a lui ideale: «Caprari? Mi è sempre piaciuto, ma questo non vuol dire che sia stata una richiesta mia». Non manca una battuta su Demiral e il suo futuro: «È un giocatore che mi piacerebbe riavere. Abbiamo le idee chiare, dobbiamo seguire diverse strade. Se ne rimane solo una c’è il rischio di rimanere fermi».