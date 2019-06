Calciomercato Spal, Bonifazi riscattato dal Torino: è ufficiale. Le cifre dell’operazione per riportare in biancoazzurro il difensore

La Spal mette a segno il primo colpo di mercato. Come riportato da Sky Sport, Kevin Bonifazi è ufficialmente un giocatore biancoazzurro. Esercitato il riscatto dal Torino, per 10 milioni di euro.

Ma non finisce qui, perchè il Torino ha tempo fino al 25 giugno per esercitare il controriscatto, per una cifra fissata a 11 milioni. Nei prossimi giorni si conoscerà il definitivo destino di Bonifazi.