Calciomercato Spal, sirene inglesi per Petagna: lo vuole il Leicester

Calciomercato Spal, la grande stagione di Petagna ha fatto girare la testa anche in Inghilterra: il Leicester sulle tracce dell’attaccante

Andre Petagna sta disputando decisamente la stagione migliore della sua carriera. I suoi 14 gol sono il motivo per il quale la Spal può godere di una classifica molto tranquilla a questo punto della stagione. Petagna sembra aver trovato il suo habitat naturale.

Non la pensano così in Inghilterra, e ancor di più il Leicester: le foxes starebbero pensando a Petagna come partner di Jamie Vardy. Il club di Londra offre 20 milioni per l’attaccante classe ’95, 10 in più rispetto al prezzo con il quale la Spal lo ha prelevato dall’Atalanta.