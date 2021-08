Calciomercato Spezia, in arrivo il norvegese Johan Hove

Calciomercato Spezia, i liguri pronti a mettere a segno un altro colpo. In arrivo il giovane centrocampista norvegese Hove

Dopo aver presentato alla stampa Colley e Nikolau, lo Spezia è pronto a mettere a segno un altro colpo. Pecini, come riportato dal Secolo XIX, ha infatti praticamente chiuso per l’arrivo del centrocampista norvegese Johan Hove. Il classe 2000, in arrivo dallo Strømsgodset, dovrebbe costare all’incirca un milione di euro.