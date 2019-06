Calciomercato, tanti giocatori in scadenza. Quali i nomi più appetibili?

Tanti i giocatori importanti che vanno in scadenza a fine giugno. Su quali nomi potrebbero puntare le società in ottica calciomercato?

Non sempre la società possono portare avanti investimenti importanti per acquisire giocatori forti. Ed ecco che a quel punto, vengono fatti dei ragionamenti sui calciatori in scadenza di contratto. E la lista, per questa estate, è molto lunga e appetibile. Domina la scena Adrien Rabiot, il centrocampista che ogni sessione di mercato sembra vicino a lasciare il Psg. Adesso, per forza di cose, lo farà. Lo affianca Ander Herrera del Manchester United e, sopratutto, Hector Herrera. Il messicano è sempre stato molto gradito dalla Roma, e chissà che l’arrivo di Fonseca sulla panchina (il giocatore viene dal Porto) non possa confermare questa tendenza.

Cahill e Godin sono i due difensori di spicco, col secondo che pare in procinto di sposare la causa Inter. A loro si aggiunge Victor Ruiz del Villarreal. Felipe Luis e Antonio Valencia (più Alberto Moreno) compongono il pacchetto dei terzini, mentre per una trequarti di qualità i nomi di rilievo sono certamente Juan Mata, Ben Arfa e Samir Nasri. Brahimi del Porto è sicuramente intrigante. Ci sono poi i centravanti: Balotelli, Welbeck, Sturridge, tutti bomber destinati alla scadenza. Di roba da cui attingere ce n’è eccome.