Calciomercato Torino: Djidji confermato, piace Verdi

Il Torino è vicino al riscatto di Djidji dal Nantes e pensa a un rinforzo per l’attacco: nel mirino c’è Verdi del Napoli

Il Torino pensa al mercato che verrà. I granata sono vicini al riscatto di Djidji, difensore arrivato in estate dal Nantes e che si è ritagliato un ruolo importante in questa stagione con Walter Mazzarri: i granata verseranno 4,5 milioni di euro nelle casse del Nantes.

Il club di Urbano Cairo pensa a un rinforzo importante per l’attacco. Nel mirino è finito Simone Verdi, esterno offensivo del Napoli che non ha convinto Ancelotti ed è in uscita dal club partenopeo. A riferirlo è Sky Sport.