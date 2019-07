Calciomercato Verona: domani giornata decisiva per Verre

Sembra essere arrivata alle battute finali la trattativa che porterà Valerio Verre dalla Sampdoria al Verona: domani giornata decisiva

Dopo tanta attesa la trattativa che porterà Valerio Verre all’Hellas Verona sembra essere giunta alle battute finali. Come spiega Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani il calciatore potrebbe passare all’Hellas, che ha intenzione di chiudere l’affare in fretta.

Verre arriverebbe a Verona in prestito di un anno con opzione per il riscatto, al termine di una trattativa durata diverse settimane. Si avvicina l’ennesimo acquisto per Juric.