Calcionews24: comincia una nuova era

Calcionews24.com è online con la nuova versione del proprio sito internet: ecco il comunicato stampa riguardante il lancio della rinnovata piattaforma

TORINO, 24 AGOSTO 2016 – Calcionews24.com, il sito generalista punto di riferimento di tutti gli appassionati, da oggi cambia veste grafica ed è on-line in versione completamente rinnovata. La stessa squadra, ma con una nuova maglia. Con l’inizio della nuova stagione anche Calcionews24 ha deciso di rinfrescare il proprio look, ma non solo: la nuova versione del sito, infatti, porta con sé una serie di importantissime novità.

IL LETTORE PRIMA DI TUTTO – Sì, perché per Calcionews24.com l’esperienza finale dell’utente è ciò che più conta. Nella versione rinnovata del sito, vale a dire, è l’esperienza di navigazione del fruitore il punto di partenza e di arrivo. L’accessibilità alle notizie prima di tutto, ma anche la condensazione delle informazioni più importanti a portata di click. E poi classifiche, risultati, calendari, sondaggi… Tutto senza mai perdere di vista la filosofia che da anni è alla base del percorso di Calcionews24.com e che ha portato il sito alla ribalta nel panorama editoriale e giornalistico italiano: il calcio che vuoi, quando vuoi. Un nuovo look, ma con la stessa identica voglia di migliorare, perché come recita un vecchio adagio: “Il buono è buono, ma il migliore è meglio”.

CALCIONEWS24 E IL SUO NETWORK – Linfa nuova per Calcionews24.com, ma anche tutto il suo network: nei mesi a venire saranno tante e notevoli le novità per i siti verticali Cagliarinews24.com, Lazionews24.com e Sampnews24.com, mentre Toro.it, da sempre punto di riferimento per tutti i tifosi granata in Italia, ha già mostrato al proprio pubblico, recentemente, una versione rinnovata della sua piattaforma web. «Prosegue il percorso di rafforzamento, consolidamento e soprattutto miglioramento di Calcionews24 e dell’intera rete – ha commentato soddisfatto Mauro Pioli, amministratore di Sportreview Srl, società già da qualche mese proprietaria del network – . A marzo avevamo programmato investimenti importanti per il rinnovamento di Calcionews24 e del network, con l’inserimento delle app per i siti verticali, ed è proprio quella dell’investimento la strada maestra intrapresa dall’azienda da marzo ad oggi: abbiamo rispettato le aspettative. Riteniamo il nostro prodotto completo, comprensibile, interessante, ma soprattutto sempre al passo con un linguaggio fresco ed originale: puntiamo alla vetta, siamo ambiziosi e non lo nascondiamo, l’arrivo di un nuovo sito internet credo sia una tangibile conferma di quanto affermato».