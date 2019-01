Calciopoli infinita: Agnelli dichiara guerra all’Inter con due ricorsi!

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, dopo la pronuncia della Cassazione, deposita due ricorsi sportivi per chiedere la sottrazione dello Scudetto 2006 all’Inter

Sembrava finita, ma evidentemente non è così: la battaglia legale post-Calciopoli tra Juventus ed Inter continua senza sosta e senza quartiere. Oggetto del contendere, ancora una volta, il famigerato Scudetto della stagione 2005/2006 assegnato dalla giustizia sportiva ai nerazzurri (arrivati terzi in quel campionato) e sottratto appunto al club bianconero, che lo aveva vinto sul campo (e che continua a rivendicarlo in ogni sede). Appena qualche giorno fa la Corte di Cassazione, ultimo grado della giustizia ordinaria, aveva posto un punto alla faccenda, dichiarando di fatto l’illegimità della richiesta juventina, che chiedeva di togliere lo Scudetto in questione all’Inter.

Fine? Non proprio perché, terminato il procedimento di giustizia ordinaria, c’è adesso da fare i conti con quello di giustizia sportiva. Così, riportano stamane le cronache, nei giorni scorsi il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe fatto depositare due nuovi ricorsi a nome della Juventus con l’obiettivo, ancora una volta, di sottrarre lo Scudetto 2006 all’Inter: il primo presso il Collegio di Garanzia del CONI, l’altro invece al Tribunale Nazionale della FIGC. Calciopoli non è mai finita davvero.