Calendario Genoa, due spareggi per la salvezza in Serie A

Il Genoa deve per forza maggiore affrontare al meglio le ultime due gare in calendario: in palio c’è la salvezza

Al netto dei mal di pancia della piazza, della contestazione dei tifosi e della volontà del presidente Preziosi di mettere in vendita in club, il Genoa ha una salvezza da conquistare. Ecco perchè in questi giorni, al centro sportivo Signorini, Prandelli ha chiesto la massima concentrazione.

Vicini al gruppo anche i giocatori infortunati. Ieri si è visto pure Sturaro: serve l’unione del gruppo in vista di Cagliari e Fiorentina.