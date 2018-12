Dicembre mese di abbuffate: quante partite in programma!

60 partite soltanto di Serie A in programma questo mese, compresa la novità assoluta del Boxing Day a Santo Stefano (il 26 dicembre): non è un record, ma ci siamo quasi…

Dicembre è il mese del Natale e sarà forse anche per questa ragione che tutti i tifosi di calcio avranno un regalo enorme, anzi… immane: una quantità probabilmente mai vista di partite di calcio. A partire da questo mese saranno infatti ben 60 soltanto le partite del campionato italiano, a cui poi si aggiungeranno quelle di Coppa Italia (questa settimana), Champions League, Europa League e di tutti gli altri campionati internazionale. Impossibile fare un calcolo anche solo approssimativo, ma parliamo certamente di un numero stratosferico di match: un’overdose per gli appassionati che, se solo volessero seguire tutte la gare in programma in tv, dovrebbero stare incollati al divano dando l’appunamento ad amici e parenti direttamente nel 2019.

Solo la Serie A questo mese disputerà sei giornate: a partire da quest’anno, infatti, anche in Italia è in programma il classico Boxing Day di matrice anglosassone e si giocherà dunque pure il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Le 60 partite dicembrine sono un record per il nostro campionato in tempi moderni, non in termini assoluti: nell’aprile del 1934 se ne giocarano 61 per via di un calendario rivoluzionato causa Mondiali in prossimità. Poco conta comunque per gli appassionati: l’abbuffata sta per cominciare, meglio tenersi allenati.