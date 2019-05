Milan, deciso il futuro di Calhanoglu: i dettagli

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, lascerà il Milan a fine stagione. Il club spera di incassare 15-20 milioni

Il Milan pensa al futuro. Possibili numerose cessioni in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Hakan Calhanoglu sembra destinato a lasciare il Milan, comunque vada a finire la stagione: il club rossonero infatti, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League, pensa alla cessione del turco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha convinto e andrà via. Il Milan spera di incassare almeno 15-20 milioni di euro dalla sua cessione. Il nome di Hakan Calhanoglu è finito sulla lista dei partenti: il turco prepara le valigie, possibile futuro in Bundesliga o in Premier League.