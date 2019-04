Nuovo colpo di mercato per l’Atalanta. I nerazzurri hanno bloccato Aimone Calì, autore di 60 gol in due anni

L’Atalanta pesca in Eccellenza? Il club orobico ha dimostrato di avere grandi occhi, in ogni parte del mondo, andando a pescare dei giovani talenti un po’ ovunque. La Dea, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbe posato il mirino su Aimone Calì, attaccante classe 1997, grande protagonista in Eccellenza, nel girone laziale, con l’Audace Genezzano. Il giovane bomber ha già realizzato 30 gol in questa stagione, bissando il risultato della passata stagione.

Il calciatore, nella passata stagione, aveva segnato addirittura 31 gol, e quest’anno si sta ripetendo. Su di lui gli occhi della Serie A. Un bottino di oltre 60 reti in nemmeno due stagioni che ha attirato l’Atalanta: il club orobico avrebbe bloccato il giovane attaccante dell’Aucace Genezzano. Il ‘Duca del Gol‘, che ha iniziato la carriera nelle giovanili di Roma e Lazio potrebbe avere molto presto una grande chance.