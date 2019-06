Calvarese: «Vogliamo dire basta a razzismo e discriminazione»

L’arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato del fenomeno del razzismo e della discriminazione territoriale sui campi di calcio: le sue parole

Gianpaolo Calvarese, arbitro di Serie A, ha parlato nel corso di Marte Sport Live. Il direttore di gara ha commentato gli episodi di razzismo e discriminazione territoriale nel calcio.

«Abbiamo un impegno ed una responsabilità sociale perché il calcio italiano è di tutta l’Italia e gli attori che ne fanno parte devono sentire la responsabilità. Vogliamo dire basta non solo al razzismo, ma anche della discriminazione territoriale. Vanno isolati questi individui e dobbiamo camminare tutti nella stessa direzione affinché l’immagine del calcio non sia minata. Quando sugli stadi si alzano certi cori è bruttissimo perché non ci riconosciamo in questo atteggiamento. A livello umano questo atteggiamento non ci piace e dobbiamo lottare affinché questo fenomeno, non solo in serie A, ma anche sui campi inferiori, venga estirpato» ha dichiarato l’arbitro.