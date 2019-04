Camoranesi su Kean: «Non deve montarsi la testa»

Mauro German Camoranesi ha parlato di Moise Kean dopo il gol realizzato all’Empoli. Ecco le parole dell’ex bianconero

Moise Kean sulla bocca di tutti. L’attaccante della Juventus, ancora in gol con i bianconeri, ha deciso il match con l’Empoli. Mauro German Camoranesi, ex calciatore della Juve, ha parlato a Dazn della crescita del classe 2000: «Mi piace come Allegri lo sta gestendo. Ora però è importantissimo che il calciatore non si monti la testa. Deve essere bravo a capire che è in un grande momento e deve sfruttarlo, deve mettersi in mostra».

Prosegue Camoranesi: «Kean però è ancora giovane e non deve montarsi la testa, perchè poi il percorso è bello lungo e come arrivano i complimenti è un attimo ricevere anche critiche. Sono convinto però che può ancora migliorare e crescere e sono contento della gestione da parte di Allegri».