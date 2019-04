Il Camp Nou ha esultato al momento del gol di de Ligt che è valso l’1-2 dell’Ajax in casa della Juventus. Ecco il video

Il gol di de Ligt in Juve–Ajax ha fatto disperare mezza Italia e ha fatto esultare l’altra metà della penisola. La Juve, come è noto, è la squadra più amata e al contempo più odiata d’Italia ma ha dei ‘nemici’ anche fuori. In Catalogna, forse per paura o forse per la presenza del rivale Cristiano Ronaldo, hanno fatto il tifo per l’Ajax. Anche a Barcellona infatti i tifosi del Camp Nou hanno esultato a più riprese per il ko della formazione di Allegri contro l’Ajax.

Al momento dell’annuncio sul tabellone del gol dell’1-2 firmato de Ligt, è arrivato un vero e proprio boato nel corso della sfida contro il Manchester United. I giocatori, al momento della sostituzione di Dembelè, inizialmente sembravano non capire il subbuglio dello stadio, poi il motivo è stato svelato dal tabellone luminoso dello stadio.