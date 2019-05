Campionato Primavera 1, lotta salvezza animata: tante squadre in ballo

La situazione nel campionato Primavera 1. La lotta salvezza è ancora tutta da decifrare: tante le squadre coinvolte

Tutto ancora aperto nel campionato Primavera 1, a due giornate dal termine. Il Sassuolo ha battuto l’Atalanta con un contestato rigore allo scadere trasformato da Raspadori e ha agganciato il Milan a quota 29, scavalcando il Genoa, ora penultimo con 28 punti.

Tutto ancora in ballo nelle zone calde. L’Udinese è già retrocessa. Il Genoa in questo momento sarebbe la seconda squadra a retrocedere nel campionato B, con Milan e Sassuolo pronte a giocarsi lo spareggio ma Sampdoria ed Empoli sono ancora in tiro.

Atalanta 61

Inter 56

Torino 50

Roma 49

Fiorentina 48

Chievo Verona 42

Cagliari 41

Juventus 39

Napoli 36

Palermo 34

Empoli 32

Sampdoria 31

Sassuolo 29

Milan 29

Genoa 28

Udinese 14