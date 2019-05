Cambio della guardia in casa Milan? Il club potrebbe cambiare direttore sportivo. Possibile addio di Leonardo, piace Campos

Rivoluzione totale in casa Milan? Anche Leonardo è finito sotto esame. Non c’è solo Gattuso e il rendimento della squadra ad essere finito sotto la lente d’ingrandimento. Elliott starebbe pensando a un nuovo cambio in dirigenza: anche il direttore sportivo Leonardo potrebbe andare via, con il Milan che potrebbe affidare la gestione sportiva a Luis Campos, attuale ds del Lilla, corteggiato anche dalla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ivan Gazidis dovrà tirare le somme della stagione e sotto esame potrebbe finire proprio la gestione sportiva del brasiliano.

Tra l’amministratore delegato ex Arsenal e il dirigente brasiliano c’è una differenza di vedute sulla gestione del club e non solo. Leonardo voleva Ibrahimovic e Fabregas, l’arrivo di Gazidis lo ha costretto a cambiare strategia (l’operazione per il ritorno di Ibra era stata già impostata nei minimi dettagli dal ds milanista). Nell’ultimo periodo il dirigente sudamericano ha stretto un rapporto personale con Gordon Singer, figlio di Paul, numero uno di Elliott. Leonardo resta comunque sotto esame visto che la stagione non sta andando nel migliore dei modi. Il Milan, per rimpiazzarlo, sta pensando a Campos, direttore sportivo del miracolo Lille.