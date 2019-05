Cancelo lascia la Juve? Segnale del portoghese sui social – FOTO

Joao Cancelo spegne le voci di mercato? Il giocatore ha postato una zebra, simbolo della Juve, sui social. Le ultime

Joao Cancelo lascia la Juventus? Il terzino portoghese piace a Manchester City e Manchester United e potrebbe andare via da Torino, a un anno dal suo arrivo. Il portoghese non avrebbe convinto Allegri nella fase difensiva ma ci pensa il calciatore a smorzare le voci sul suo possibile addio.

Dopo le dichiarazioni, arrivano anche segnali importanti via social. JC ha pubblicato una foto di una zebra, simbolo della Juve. Un messaggio anche per il futuro? Non ci resta che attendere.