Le parole di Joao Cancelo a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del terzino destro della Juventus

Joao Cancelo, ex Inter, ora alla Juventus, ha parlato a Dazn in vista della sfida di sabato sera tra i nerazzurri e i bianconeri. Ecco le parole del laterale portoghese: «Arrivare in Italia è stato per me un cambiamento radicale. In Spagna si predilige di più la tecnica, in Italia si pensa di più alla tattica. Spalletti mi ha aiutato tanto, anche nell’apprendere i concetti difensivi, e lo ringrazio tanto. Per me i mesi all’Inter sono stati molto importanti, mi hanno permesso di venire alla Juventus, il club migliore d’Italia. Alla Juve poi ho trovato mister Allegri, uno dei migliori al mondo, una grande persona, uno da cui ho imparato tanto e devo ancora imparato tanto».

Prosegue Joao Cancelo: «In questa stagione alla Juventus ho imparato tanto e sono migliorato tanto. Io voglio giocare ancora nella Juventus, voglio scrivere il mio futuro in questo club. Quando ti alleni con i migliori, automaticamente anche tu migliori. Il like ad un post contro Allegri? Ne ho sentito parlare ma io non c’entro nulla con questa cosa, che senso avrebbe fare una cosa del genere? Mister Allegri ha vinto tanto ed è tra i migliori allenatori al mondo. Con lui mi trovo bene, ne ho sempre parlato bene e mettere un like del genere non avrebbe alcun senso».