La Juve lascia andare Joao Cancelo? Il terzino destro potrebbe andare via da Torino a fine stagione: le ultimissime

Continuano a far discutere le ‘mosse’ social di Joao Cancelo. Il terzino destro della Juventus, dopo aver messo il suo like a un commento in cui veniva attaccata la formazione bianconera dopo il ko con l’Ajax, ha lasciato il suo ‘mi piace’ anche a un commento che recitava «Allegri out». Una gaffe social del giocatore bianconero che potrebbe avere delle ripercussioni. Allegri, in alcune occasioni, ha deciso di lasciare fuori il terzino portoghese classe 1994 e, secondo Panorama, non sono da escludere delle decisioni a sorpresa nelle prossime settimane.

l rendimento in termini difensivi non ha convinto, tant’è che Allegri sta pensando di impiegarlo in nuovo ruolo più avanzato. La cessione a fine stagione però non è da escludere. La Juve, che ha investito 40 milioni di euro, potrebbe lasciar andare Cancelo qualora dovesse arrivare un’offerta importante. Il terzino destro portoghese piace al Manchester United (difficile però il suo trasferimento ai Red Devils in caso di mancata qualificazione alla Champions League). C’è poi il Barcellona, che lo segue dai tempi del Valencia e c’è il solito Paris Saint-Germain. Le prossime settimane saranno decisive.