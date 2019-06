Cancelo lascerà la Juve a breve: ecco quando partirà

Joao Cancelo è pronto a salutare la Juve. Il terzino lascerà Torino molto presto: ecco quando potrebbe essere ceduto

È questione di giorni e poi Joao Cancelo non sarà più un giocatore bianconero. La Juve ha infatti trovato l’accordo con il Manchester City per il terzino, che dovrebbe partire per una cifra sui 55-60 milioni.

La cessione arriverà molto presto: secondo il Corriere dello Sport, partirà entro il 30 giugno per una questione di plusvalenze e bilancio. Paratici è a lavoro per limare gli ultimi dettagli.