Candidati Pallone d’Oro 2019: finalisti, favoriti, date e cerimonia

Candidati Pallone d’Oro 2019: da Messi a Cristiano Ronaldo, tutti i giocatori che possono vincere il premio

Dopo che Lionel Messi si è aggiudicato il FIFA The Best 2019 battendo Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk, entra nel vivo anche il Pallone d’oro 2019, la 64ª edizione del premio calcistico, con la diffusione della lista dei 30 finalisti la sera di lunedì 21 ottobre e la successiva assegnazione, che avverrà in data 2 dicembre.

Cos’è il Pallone d’Oro?

Il Pallone d’Oro è un premio calcistico individuale istituito dal 1956, messo in palio dalla rivista francese ‘France Football’ e assegnato al giocatore che maggiormente si è distinto nell’anno solare che sta per concludersi attraverso i voti di oltre 170 giornalisti di tutto il Mondo chiamati ad esprimere una loro preferenza.

Fino all’edizione 1994 potevano vincerlo solo i giocatori europei di un club appartenente all’UEFA, dalla stagione seguente la possibilità di aggiudicarsi il trofeo fu estesa a tutti i giocatori di una società membra dell’UEFA, anche extracomunitari.

A partire dal 2010 fino al 2016 si è assistito alla fusione fra il Pallone d’Oro e il FIFA World Player, con modalità di votazioni miste, che consideravano anche le preferenze di Ct e capitani di Nazionali, mentre negli ultimi 3 anni si è tornati alla vecchia formula.

Candidati Pallone d’Oro 2019

I 30 candidati finalisti che potranno aggiudicarsi il Pallone d’Oro 2019 saranno svelati la sera di lunedì 21 ottobre 2019 a partire dalle ore 18.00.

La cerimonia

La cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2019 si terrà la sera di lunedì 2 dicembre 2019 a Parigi.

I favoriti

I nomi dei candidati favoriti sono sempre i soliti: Lionel Messi del Barcellona, fresco vincitore del The Best FIFA, il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, che potrebbe aggiudicarselo per la 6ª volta nella sua carriera, e Virgil Van Dijk e Mohamed Salah del Liverpool, vincitori dell’ultima Champions League con i Reds. Sembra obiettivamente improbabile che il premio venga assegnato al di fuori di questa cerchia di nomi.