Capello: «Addii di Totti e De Rossi alla Roma? Bisogna capire i momenti»

Fabio Capello parla di Roma e soprattutto degli addii di Totti e De Rossi: le parole del tecnico ex giallorosso

«Gli addii di Totti e De Rossi? Io dico sempre, non solo per il calcio, che bisogna capire i vari momenti della vita, quanto hai dato, quanto hai ricevuto e valutare il tutto, non sopravvalutare… Perché Maldini ha aspettato anni per tornare al Milan? Perché Del Piero un bel giorno se n’è andato dalla Juve? Perché Buffon ci ritorna dopo un anno con una carriera da dirigente davanti? De Rossi deve capire: o appendi le scarpe al chiodo o ti adatti… De Rossi giocatore dalla Roma ha avuto tutto… Io ho smesso a 34 anni e ho cominciato a fare l’allenatore della squadra allievi. Il romanticismo non è realtà, è materia mediatica, non è sostanza» ha dichiarato l’allenatore.