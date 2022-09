Capello su Klopp: «Crisi del settimo anno? Tenere la squadra sulla corda diventa difficile. Per me...»

Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato del Liverpool di Klopp dopo la sfida contro l’Ajax a Sky

«C’è da pensare e da ritrovare lo spirito. Questo pubblico di Anfield ti spinge. Crisi del settimo anno? Tenere la squadra sulla corda, come fa lui con l’intensità. Anche con tutta la fantasia che vuoi diventa difficile. Io l’ho provato: dopo 5 anni, dico è già tanto. Un allenatore deve andare via perché non riesce più ad esprimere quella forza che vorrebbe dare e diventa difficile».