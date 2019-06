Caprari Torino: perché servirebbe a Mazzarri

Gianuca Caprari sarebbe un profilo sensato per le necessità tattiche del Torino. Scopriamo sarebbe utilizzato

Il Torino deve aumentare la qualità tra le linee, e per questo Gianluca Caprari è uno dei nomi. Il gioco dei granata nel corso di questa stagione si è basato quasi esclusivamente sui cross, è mancato un palleggio di livello in zone centrali.

L’ex Roma svaria molto, sa giocare anche lontano dalla porta ed ha una tecnica molto pulita. Inoltre, ha sempre fatto bene quando schierato in coppia con un “nove”, quindi sarebbe perfettamente compatibile con Belotti. In media ogni anno effettua 1.5 passaggi chiave a partita, ha ottime doti in rifinitura. Un profilo di cui i granata necessitano.