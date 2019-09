CAPUTO guarda avanti: «Lecchiamoci le ferite e ripartiamo» – VIDEO

Ciccio Caputo si è presentato in zona mista per commentare la pesante sconfitta subita dal Sassuolo contro la Roma

(-Dal nostro inviato allo stadio Olimpico di Roma) Il Sassuolo esce con le ossa rotta dal confronto con la Roma all’Olimpico. I neroverdi si sono trovati sotto di 3 gol dopo appena 25 minuti e, intontiti, non sono riusciti ad imbastire una vera e propria reazione.

Berardi ha reso meno amaro il risultato con una doppietta. Caputo si è presentato in zona mista per commentare la sconfitta: «Dobbiamo leccarci le ferite e ripartire il più in fretta possibile»