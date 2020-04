Carles Perez: «Avevo molte offerte, ma ho scelto la Roma»

L’attaccante della Roma Carles Perez ha spiegato i motivi per cui ha scelto di accettare la proposta giallorossa

Carles Perez ha svelato alcuni retroscena di mercato prima di accettare l’offerta della Roma: «Al Barcellona sapevo che era diverso perché avevo davanti il miglior giocatore del mondo. È normale. Ho scelto la Roma perché la situazione era molto buona per me, qui posso giocare anche se sono giovane. Ho scelto la Roma anche per la società e per l’ambiente».

«Cerco minuti di responsabilità, al Barcellona giocavo poco, anche se ho giocato in Champions e ho segnato all’Inter, mentre qui posso giocare titolare in Europa e da protagonista. C’erano anche altre offerte? Si, dalla Spagna, Inghilterra e Germania, ma la Roma mi ha convinto. La Serie A è molto tattica? Qui si difende molto meglio. Per me sarebbe più facile giocare in Spagna che qui, dove ci sono più spazi. Qui c’è più intensità difensiva. Pastore? Ha tantissima qualità».