Tutta casa… e Chiesa: Carlotta in estasi per i viola – VIDEO e FOTO

La bellissima Carlotta Comparini, uno dei volti femminili di “Viola”, la trasmissione in onda la domenica su RTV38, festeggia il successo natalizio della Fiorentina contro il Milan

La missione è stata compiuta: grazie al gol di Federico Chiesa la Fiorentina è riuscita ieri inopinatamente ad espugnare San Siro battendo uno dei più brutti Milan della stagione. La gran festa viola in un momento non semplicissimo della stagione esalta i tifosi e fa sognare una piazza che, in quanto a passione, probabilmente ha poco da invidiare a tante altre. In quanto a passione e – aggiungiamo – pure a bellezza. Ne sanno qualcosa gli amici (fortunati loro) di RTV38, rete toscana a trazione sportiva che avrà la fortuna di festeggiare l’antivigilia di Natale in discretissima compagnia: oltre alla super Amanda (leggi anche: FIORENTINA: AMANDA COME RIMEDIO ALLA CRISI – VIDEO), porta in alto i colori viola anche la compagna di squadra Carlotta Comparini, gran bomber…

Carlotta, fiorentina doc (non occorre specificare la fede calcistica, i più arguti ci saranno già arrivati da soli), da quattro anni guida il clan femminile di “Viola”, la trasmissione che segue da vicino ogni domenica le vicende della squadra di Stefano Pioli (ma non solo). Gambe chilometriche, fisico mozzafiato e parlantina sciolta, la Comparini – non a caso in considerazione della generosità delle proprie forme – fa del motto «La vita va presa di “petto”, rovesciata e gol!» il proprio mantra. Al di là della fede calcistica, anche i tifosi milanisti, con onestà intellettuale, dovranno ammettere che è impossibile pensare male di una tifosa di siffatta prosperosità e… pure di buon gusto tra l’altro: all’idolo Roberto Baggio Carlotta si ispira per fantasia e tecnica. Anche noi le assegniamo un bel 10: vale come numero e come voto. Del resto, mai criticare una ragazza casa e… Chiesa!