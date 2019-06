Carnevali: «Tante richieste per Sensi, stiamo pensando»

Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, ha fatto visita alla nuova sede dell’Inter e ha poi parlato di mercato: il commento

Oggi Carnevali, dg del Sassuolo, ha fatto visita a Milano alla nuova sede dell’Inter. All’uscita, il dirigente neroverde ha parlato così ai cronisti presenti.

SEDE INTER – «Sono venuto a vedere la sede nuova, è molto bella. Ho incontro anche Conte, dentro ci sono tutti».

SENSI – «È un giocatore che è appetito da grandi club, posso dirvi che abbiamo molte richieste. Prima di darlo via ci pensiamo bene perché è un giocatore importante per noi».

PINAMONTI – «Non ci interessa, siamo già messi bene davanti».

GIOVANI – «Giovani dell’Inter per il Sassuolo? Siamo sempre interessati ai giovani, per cui faremo le giuste valutazioni in casa, ma è ancora presto».