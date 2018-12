Carrarese, furia Baldini: «Mi fanno un c***o quei grillini lì» – VIDEO

Furia Baldini: il tecnico della Carrarese si sfoga in conferenza stampa contro il Comune per lo stadio inagibile: «Vado a incatenarmi».

Silvio Baldini è sempre stato un allenatore sanguigno senza peli sulla lingua. Col tempo l’allenatore toscano non ha perso questa sua caratteristica, come dimostra il clamoroso sfogo contro il Comune di Carrara per la parziale inagibilità dello Stadio dei Marmi, che costringe la sua squadra, la Carrarese, capolista nel Girone A di Serie C con 30 punti in 15 giornate, a disputare le gare interne a porte chiuse. Furia Baldini: «Io vado a incatenarmi davanti al Comune – ha minacciato – e loro devono andare a casa».

«Loro hanno trovato un pazzo – ha proseguito il tecnico, urlando – perché quando toccano la mia passione, i miei valori, sono pronto a morire. Porca di quella t***a. Mi fanno un c***o quei grillini lì. Che non vengano a rompere i c*****i a me perché io non mi adeguo». Il tecnico della Carrarese teme che alla lunga la situazione degeneri e finisca per compromettere quanto di buono fatto finora dalla squadra, e di conseguenza la possibile promozione dei toscani in Serie B. “Il Prefetto faccia qualcosa, – ha supplicato in chiusura Baldini – se no la Carrarese non c’è più”.

