Casertana, spari alla vettura di Vacca: illesi sia il giocatore che le due figlie

Antonio Vacca, centrocampista della Casertana, la scorsa notte è stato vittima di un assalto con arma da fuoco. Fortunatamente, non ci sono stati feriti

Il centrocampista della Casertana Antonio Vacca è stato vittima di uno spiacevole incidente. Nella notte tra venerdì e sabato è stato infatti aggredito mentre si trovava a bordo della sua vettura. Nello specifico, sono arrivati degli spari contro la parte posteriore del mezzo. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Nessuno è rimasto ferito, né Vacca né le sue due figlie.

Il centrocampista ha affidato ad un post su Instagram le parole del suo sfogo: «Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m**** che prova solo invidia. Da domani non metterò più nulla quindi se vedete la macchina sappiate che lo scemo di Antonio camminerà solo con carte di credito. Vi ho dato tante possibilità ma non ci siete riusciti!».