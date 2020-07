Caso Griezmann, Simeone contro Setien: «Sono senza parole» – VIDEO

Simeone ha criticato la decisione di Setien di inserire Griezmann solo nel finale di Barcellona Atletico Madrid – VIDEO

Diego Simeone ha criticato in conferenza stampa la scelta di Quique Setien di inserire Antoine Griezmann solamente nel finale della sfida tra Barcellona e Atletico Madrid, valevole per la 33a giornata della Liga.

«Sono rimasto senza parole», ha dichiarato il tecnico dei colchoneros. Pronta la risposta di Setien: «Capisco che Griezmann possa averla presa male, ma non è stata un’umiliazione. Gli parlerò, ma non devo chiedergli scusa. Dovevo prendere una decisione e certe scelte sono state ponderate. Non l’ho inserito prima perché i giocatori che erano in campo stavano facendo bene. Non era facile fare una sostituzione senza destabilizzare la squadra».