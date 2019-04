Mauro Icardi pronto a tornare in campo con l’Inter stasera contro il Genoa, intorno a lui il clima di spogliatoio continua tuttavia a rimanere al momento piuttosto gelido

Finalmente il giorno è arrivato: Mauro Icardi stasera dovrebbe tornare in campo dopo quasi due mesi contro il Genoa con la maglia dell’Inter. Per l’attaccante argentino, al termine di settimane di tensioni, polemiche e colpi di scena, l’occasione di riappacificarsi con un ambiente con cui, secondo quanto riportato stamane dal Corriere dello Sport, una vera pace non ci sarebbe ancora. Una parte del tifo nerazzurro è pronta infatti a boicottarlo (come già fatto ieri), mentre anche da parte dello spogliatoio resterebbero parecchie diffidenze nei suoi confronti. In questi giorni Icardi si è allenato col resto del gruppo, senza però mai pronunciare un discorso di scuse e nemmeno di chiarimento (come invece invocato più volte da Luciano Spalletti) alla squadra.

Se con alcuni dei compagni il rapporto dell’ex capitano è tutto sommato normale (ma nemmeno troppo caldo), resta invece il gelo con un’altra parte dei giocatori dell’Inter (presumibilmente i croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, oltre al nuovo capitano Samir Handanovic). Stasera in campo a Genova insomma starà al numero 9 nerazzurro provare a riconquistare, magari con un gol, la fiducia di un gruppo di cui al momento non può dirsi parte integrante. Da qui a due mesi poi, qualora poi Spalletti dovesse essere confermato in panchina, per Icardi la cessione sarebbe quasi scontata, mentre in caso di addio del tecnico, tutto potrebbe ancora cambiare.