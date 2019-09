Caso Icardi, Wanda: «Causa non per soldi». L’Inter prepara il controdossier

L’Inter pensa alla risposta a Icardi. Pronto il dossier interista per difendersi dalle accuse di Maurito: le ultime

Sulle pagine dei giornali tiene ancora banco il caso Icardi. Repubblica riporta le parole di Wanda Nara: «La causa di Icardi non è stata fatta per il risarcimento che è una conseguenza secondo la norma, ma per rientrare in squadra».

L’Inter ritiene di aver agito correttamente con Maurito, che non è stato sempre escluso dalla parte tattica, non è andato in tournée per sua richiesta e che a inizio agosto si sarebbe rifiutato di allenarsi con i compagni restando in palestra senza giustificato motivo. Il club nerazzurro sta preparando il suo dossier per la causa contro Icardi. Raccolti filmati e foto degli allenamenti cui ha preso parte.