Cassano: «Balotelli un bambino. Rispetto per Chiellini»

Antonio Cassano è intervenuto durante una diretta Instagram con Christian Vieri per parlare delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini

Antonio Cassano ha commentato le dichiarazioni di Giorgio Chiellini su Felipe Melo e Mario Balotelli: «Felipe Melo non lo conosco, non ci ho mai giocato insieme. Balotelli è un bravo ragazzo, ma anche un bambino. L’ho avuto in nazionale, lo conosco superficialmente».

«Ho un enorme rispetto di Chiellini, è serio ed educato. In campo è da ammazzare perché mena, fuori dal campo è favoloso. Se ha detto certe cose, avrà i suoi motivi. Questa è la sua verità. È uno dei ragazzi più bravi e intelligenti che abbia mai conosciuto», ha concluso l’ex attaccante durante una diretta Instagram con Christian Vieri.