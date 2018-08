Le parole di Cassano: «La Juve? Vince a febbraio, Napoli fuori dalle prime 4»

Antonio Cassano ha rilasciato dichiarazioni al Mattino e a Sky. «Quelli forti in Italia? Si ma solo alla Juve»

In questo pazzo calciomercato, che ha visto la realizzazione delle trattative più difficili, con colpi di scena all’ordine del giorno, proprio il più “pazzo” dei calciatori è ancora in cerca di squadra. Antonio Cassano si allena ogni giorno e spera ancora in una chiamata dopo l’ultima pessima parentesi all’Hellas Verona. Nel frattempo, Fantantonio rilascia dichiarazioni e interviste, l’ultime delle quali a “Il Mattino” e Sky Sport.

Questa la sua opinione sul prossimo campionato di Serie A: «Ci sono squadre come Inter, Roma e Lazio che si sono rafforzate, mentre da Napoli è andato via un pilastro come Reina. La Juve, poi, è un altro discorso. È come Bolt. Nel senso: se va in pista e vuole vincere, fa lo scatto e vince. Se vuole, il campionato lo chiude a febbraio per poi pensare alla Champions. La Juve è avanti 3-4 anni rispetto alle altre: ha una programmazione completamente differente. Questione di idee, di scelte e di fatturati».

Un commento poi lo ha rilasciato anche a Sky Sport, proprio in merito al mercato della Vecchia Signora in riferimento a quello partenopeo: «Ronaldo? Operazione da 10 lode, si dice che quelli forti arrivino in Italia, ma vanno solo alla Juve. Lui, Cancelo e gli altri. Higuain–Bonucci–Caldara? Il Milan ha bisogno ancora di qualche colpo, l’argentino ha bisogno di sostegno, è troppo più forte degli altri. Napoli? Fuori dai primi 4, non ha campioni e top player in squadra».