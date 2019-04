Antonio Cassano non le manda a dire e attacca il Milan, dopo la sconfitta contro il Torino. Ecco le sue parole a Tiki Taka

Antonio Cassano critica il Milan. L’ex attaccante, che in carriera ha indossato anche la maglia rossonera, ha parlato a Tiki Taka, commentando il momento del Milan. Crisi milanista, con la sconfitta contro il Torino che ha riaperto prepotentemente la corsa al quarto posto, con i rossoneri scavalcati dalla Roma di Claudio Ranieri.

Ad alimentare i dissapori ci pensa anche l’ex calciatore Antonio Cassano. FantAntonio ha sparato a zero contro il Milan: «Quella rossonera è una squadra mediocre – il commento del barese – Il Milan gioca per vincere, lo dice la storia e non possono scendere in campo questi calciatori. La Lazio è sicuramente più forte di questo Milan».