Cavani, dal ritiro dell’Uruguay fa il punto sul suo futuro: «Non ci penso, sono qui a giocare la Coppa America. A Neymar dico…»

Edinson Cavani continua imperterrito a fare quello che gli riesce meglio, ovvero segnare. Attualmente impegnato in Coppa America, direttamente dal ritiro dell’Uruguay ha voluto puntualizzare sul suo futuro: «Non penso a quello che sta succedendo o a quello che potrebbe succedere». Qualsiasi discorso è quindi rinviato.

Non manca un pensiero neanche per Neymar: «So che è un periodo difficile per lui, ma ha grande capacità di superare i problemi e grande carisma. Spero possa recuperare il prima possibile, gli auguro di lasciarsi alle spalle i problemi».