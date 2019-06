Il Milan ha messo nel mirino Ceballos, centrocampista del Real Madrid. I dialoghi con i Blancos sono aperti

Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid e in rottura con Zidane, piace a vari club, tra cui il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista piace molto in casa rossonera e i dialoghi sarebbero aperti.

La dirigenza del Milan sarebbe infatti pronta ad incontrare le Merengues per discutere del futuro dello spagnolo. Il giocatore piace anche a Juve, Inter e Napoli.