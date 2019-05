Cellino ha parlato dell’affare Mario Balotelli. L’attaccante potrebbe passare al Brescia in estate. Ecco le sue parole

Mario Balotelli al Brescia è uno dei sogni di mercato del club bresciano. L’attaccante ha il contratto in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato con il Marsiglia. Tanti club italiani sognano il colpo, in primis le Rondinelle (Mario è bresciano). Cellino spera di regalare il colpo promozione e, come riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni ha aperto le porte all’arrivo di Mario.

«Mario è un grande amico, un bravo ragazzo. Se decide di giocare a calcio è un gran giocatore, c’è poco da aggiungere. Mi dispiace che spesso attiri più l’attenzione per i suoi difetti che per i suoi pregi, che sono tantissimi. Viene al Brescia? Se si adegua a quanto possiamo offrirgli è il benvenuto» le parole di Cellino sul possibile arrivo di Balotelli al Brescia.